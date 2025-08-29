لاتشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد



هناك العديد من أنواع حلاوة المولد كتيرة لذيذة، لكن في بعضها يكون أخطر على الصحة، خصوصًا للأطفال أو أصحاب الأمراض المزمنة.

أخطر الأنواع اللي يُفضل تتجنبيها هي:

أخطر أنواع حلاوة المولد:

الملبن المحشو (بالمكسرات أو الفواكه المجففة)

يحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر + ألوان صناعية أحيانًا.

خطر على مرضى السكر وبيسبب تسوس للأسنان بسرعة.

الحمصية والفولية الرديئة

اللي بتتعمل من مكسرات رخيصة أو قديمة متخزنة غلط.

ممكن تسبب تسمم غذائي أو مغص شديد.

السمسمية الرخيصة

السمسم من أكتر الحبوب اللي ممكن يتلوث بالأفلاتوكسين (سموم فطرية خطيرة على الكبد).

لازم يكون السمسم طازة ومخزن صح.

العروسة والحصان الملوّنين

غالبًا معمولة من سكر مُلوَّن بألوان صناعية غير آمنة.

ضررها على الأطفال كبير (ممكن يسبب نشاط مفرط أو حساسية).

الحلوى المغطاة بالشوكولاتة التجارية

تكون مصنوعة من دهون مهدرجة رخيصة، خطيرة على القلب والكوليسترول.

النصائح:

اشتري من محل موثوق ومشهور بالنضافة.

اختاري الأنواع البسيطة (حمصية، سودانية، لوزية) بشرط يكون المكسرات طازة.

قللي الكمية جدًا، خصوصًا للأطفال ومرضى السكر.