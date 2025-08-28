مصطفى بكري: أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات ولكنها تواصل التنمية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مشروع حياة كريمة حل العديد من المشكلات في القرى المصرية، والتي عانت منها على مدار عقود طويلة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإعلام يعتبر أداه هامة من أدوات الدفاع عن ثوابت الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على اهمية تطوير الإعلام وأكد على ضرورة وجود الكوادر من الشباب.

