بمناسبة العام الدراسى الجديد.. الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين|فيديو

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن خبر سار للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، حيث قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إعتباراً من الأول من سبتمبر 2025 بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية مع إستمرار توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وكشف البيان أنه تم التوسع فى عدد المنافذ المشاركة فى المبادرة لتصبح (55 سلسلة تجارية – 117 مكتبة - 113 شادر"رئيسى وفرعى" - 114 قافلة متحركة) بإجمالى 2931 منفذ.. على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1150) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.