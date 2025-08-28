ما حكم التصوير في الأفراح للعريس والعروسة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مريم من بني سويف، عن حكم تصوير العرسان في أماكن عامة، وكذلك عن حكم تسجيل محاضرات الدكتور دون إذنه؟.

ما حكم التصوير في الأفراح للعريس والعروسة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن تصوير الأفراح والمناسبات السعيدة مثل الخطوبة والزفاف في أماكن عامة لا حرج فيه شرعًا، بشرط الالتزام بآداب الشرع والاحتشام.

وأكد أن تصوير المناسبات السعيدة، ومنها تصوير العروسين في الحدائق العامة، جائز شرعًا بشرطين أساسيين: الأول، ألا يكون في التصوير كشف للعورات، والثاني، ألا يشتمل على ما يثير الشهوات أو يتنافى مع الآداب العامة، موضحا أن جسد المرأة كله عورة – عند جمهور الفقهاء – ما عدا الوجه والكفين، وبالتالي يجب مراعاة ذلك في الصور.

وفيما يتعلق بتسجيل المحاضرات، شدد أمين الفتوى على أنه إذا صرّح المحاضر أو الدكتور بالسماح بالتسجيل، فلا حرج في ذلك، بل هو أمر محمود للاستفادة، أما إذا منع التسجيل صراحة وقال "ممنوع التسجيل"، فإن مخالفة هذا التوجيه تُعد حرامًا شرعًا، لأنها مخالفة صريحة لأمر صاحب الحق في الكلام والمحتوى.

وأكد على ضرورة الالتزام بأدب الاستئذان واحترام خصوصية الآخرين، سواء في المناسبات أو في المحافل التعليمية، فالإسلام دين يحترم الخصوصية ويحث على الالتزام بالحقوق والضوابط.