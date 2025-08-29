شاعر المليون يختتم جولته الأولى في الرياض ويستعد لـ الكويت

اختتم برنامج «شاعر المليون»، أمس، أولى جولات مقابلات لجنة التحكيم لاختيار نجوم الموسم الثاني عشر من البرنامج الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، وكانت المقابلات قد جرت في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 24 حتى 28 أغسطس.

وشهدت المحطة الأولى إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المتسابقين الذين قابلتهم اللجنة 473 متسابقاً، قدموا مستويات متميزة أسفرت عن حصول 8 منهم على البطاقة الذهبية التي أهلتهم مباشرة إلى مرحلة المئة التي تسبق اختيار وإعلان قائمة الـ48 شاعراً.

وأكد الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث في هيئة أبوظبي للتراث، عضو لجنة التحكيم، أن جولة الرياض في الموسم الثاني عشر شهدت إقبالاً كبيراً من شعراء المملكة، وأنها كانت جولة ناجحة بكافة المقاييس، سواء من الناحية الفنية المرتبطة بمستوى الشعراء الذين قابلتهم اللجنة، أو من الناحيتين التنظيمية والإعلامية، وأكد العميمي أن الجولة شهدت مشاركة كبيرة للشعراء الشباب الذين لم يسبق لهم الظهور إعلامياً.

وأضاف العميمي أن نضج التجربة الشعرية لا يقاس بالعمر أو عدد سنوات الكتابة فحسب، بل يرتبط بعوامل عدة، منها ثراء اللغة الشعرية، وتنوع المواضيع، ومدى وعي الشاعر ببنية النص والصورة الشعرية. وأكد أن هذه العناصر مجتمعةً تعكس درجة الوعي والإدراك التي تحدد مستوى النضج الفني للشعراء الشباب.

وأشار إلى أن «البطاقة الذهبية» أصبحت عنصراً أساسياً في جولات البرنامج لما تتركه من أثر تحفيزي لدى المتسابقين، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم كانت تتمنى أن تكون الفرصة متاحة لمنح عدد أكبر من هذه البطاقات، نظراً للمستوى المتقدم الذي يقدمه المتسابقون في كل جولة.

كما وجّه العميمي رسالة إلى الشعراء الشباب دعاهم فيها إلى الابتعاد عن التكرار المفرط لموضوعات الحزن، التي شكّلت أكثر من 80% من النصوص المتقدمة هذا الموسم، مؤكداً أن الحياة مليئة بالتجارب المختلفة، وأن القصائد يمكن أن تعكس الفرح والعلاقات الإنسانية وقضايا المجتمع.

من جانبها، أشارت اللجنة الاستشارية للبرنامج، المكونة من الشاعر تركي المريخي والشاعر بدر صفوق، إلى أن رسالتها للشعراء هذا الموسم هي أن يهتموا بجودة النص، وعدم تكرار أخطاء الشعراء السابقين، مع التعمق في الصور الشعرية، وكتابة الذات بما يعكس الإبداع والنضج في الشعر النبطي، ويحافظ على إرثه، ويجدده بطريقة متميزة.

وضمت لجنة التحكيم إلى جانب الدكتور سلطان العميمي، كلاً من الدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، اللذين أشادا بالمواهب التي برزت في محطة الرياض، وأكدا أن الموسم الجديد يواصل ترسيخ مكانة «شاعر المليون» كمنصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الشعرية.

ويستعد البرنامج للانتقال إلى محطته الثانية في دولة الكويت يومي 3 و4 سبتمبر المقبل، لمواصلة رحلة المنافسة وصولاً إلى التتويج بالبيرق.