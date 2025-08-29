أمير هشام ينعى وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي

نعى الإعلامي أمير هشام، الراحل وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: خالص العزاء في وفاة اللواء وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالنادي الأهلي.. كان راجل محترم جداً، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادى صباح اليوم.

وكتب مهند مجدى عبر حسابه على فيسبوك: "سبحان من له الدوام توفى إلى رحمة الله أخي الغالي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".