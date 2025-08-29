اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب تقدم مقترحات لتطوير العمل وزيادة الحصيلة

ثمنت اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية برئاسة مصطفي عبد القادر، جهود أحمد كجوك، وزير المالية لدعم العاملين كافة الخدمات المقدمة للعاملين بالمصلحة وتهيئة بيئة العمل بما ينعكس على الاقتصاد القومي.

أوضحت اللجنة النقابية خلال اجتماع تم اجراؤه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لا تدخر جهدا في التواصل الدائم والاستماع لمطالب العاملين لدعم المنظومة المالية والضريبية الحديثة والتي ترتكز على التحول الرقمي والكفاءة المؤسسية و بناء قدرات الموظفين بمختلف المواقع والمناطق الضريبية بما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتحسين معدلات الأداء.

وقدمت اللجنة النقابية مذكرة للعرض على أحمد كجوك، وزير المالية تتضمن مقترحات واجراءات لتطوير بيئة العمل داخل المواقع والمناطق الضريبية بما يحقق الأهداف المنشودة

وعلي سياق متصل قدمت اللجنة التهنئة لوزير المالية أحمد كجوك، على حصوله علي جائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا لعام 2025، مؤكدة أنها شهادة دولية مرموقة تبرز جهود مصر لتطوير السياسات المالية وتعزيز الشفافية والاستدامة.