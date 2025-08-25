قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات أمام المصلحة والممولين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد يحيي

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مشاركة المصلحة في قافلة الذكاء الاصطناعي IEEE Computer Society Artificial Intelligence 2025 تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وفي إطار دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، مشيرةً إلى أن مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت ضرورة ملحة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

وأوضحت أن القافلة، التي نُظمت برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، امتدت فعالياتها من أبريل وحتى 31 يوليو 2025، وشملت محاضرات وورش عمل في عدد من الجامعات المصرية المرموقة، منها الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، جامعة كوفنتري، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة النيل الأهلية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة السويدي،والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تناولت أحدث مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير العمل المؤسسي.

وأضافت "رشا عبدالعال" أنه تم تشكيل فريق عمل من داخل المصلحة، ليكون نواة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الضريبي، وفي ظل عملية التحول الرقمي داخل المصلحة.

وأشارت إلى أن المشاركين من المصلحة قاموا بتقديم أفكار لمشاريع تجريبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل عدد من التحديات التي تواجه المصلحة والممولين والعاملين بها، وقد تم عرض هذه الأفكار والموافقة على تنفيذ عدد منها خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان وحماية سرية البيانات.

واختتمت رئيس المصلحة تصريحها بأن هذه المشاركة تمثل خطوة أولى في سلسلة من المبادرات التقنية التي تعمل المصلحة على تنفيذها لتعزيز قدراتها المؤسسية، ودعم جهود الدولة في تطوير الإدارة الضريبية وتحقيق تحول رقمي شامل قائم على التحليل الذكي واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات.



 

الإدارة الضريبية واختتمت رئيس المصلحة والممولين والعاملين بها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

مركز تكنولوجيا بني سويف

محافظ بني سويف يناقش تقرير اللجنة المُشرفة على سير العمل بالمراكز التكنولوجية

قومي المرأة ببني سويف

استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات ببني سويف

غرفة عمليات تعليم بني سويف

محافظ بني سويف يُتابع ختام أعمال امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد