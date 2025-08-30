ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا

قال أنتوني أغيلار، الضابط الأمريكي المستقيل من مؤسسة غزة الإنسانية، إن الضغوط السياسية والإدارية المفروضة على الفرق الميدانية داخل القطاع كانت سبباً رئيسياً في تعطيل وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي فرض عزلاً تاماً على شمال غزة، ما تسبب في إعلان الأمم المتحدة وجود مجاعة بالمنطقة.

وأضاف أغيلار، في تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية, أن الحكومة الإسرائيلية ترفض دخول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الخدمات الأساسية من غذاء ودواء ومياه وكهرباء، مؤكداً أن هذه السياسة مقصودة لإبادة السكان المدنيين.

وأشار إلى أن ما يحدث ليس مجرد أزمة إنسانية، بل عملية قتل وتجويع ممنهجة تمثل "الحل النهائي" الذي تسعى له إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأكد أن المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وتركيا وأستراليا، مطالب بالتحرك العاجل لإدانة ما وصفه بـ"التهجير القسري وتجويع السكان"، والعمل على إعادة إدخال الأمم المتحدة فوراً إلى غزة لاستئناف مهامها الإنسانية.

وشدد أغيلار على أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن "شعب غزة قد لا يكون موجوداً خلال أسابيع قليلة"، مضيفاً أن العالم إذا لم يتحرك سريعاً فسيجد نفسه شاهداً على إبادة جماعية مكتملة المعالم.