القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز
أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في سبتمبر 2025
أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات
مابين حرجة وخطيرة .. حدث أمني خطير بغزة وإصابة 9 من جنود الاحتلال
أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
بالأسماء.. 19 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوى البحيرة

ساندي رضا

اصيب 19 شخصا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي أمام كوبري قرية الشجاعة بدائرة مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:

  1. محمود عبدالعزيز محمد شاهين – 34 عامًا
  2. أحمد رمضان عبدالعزيز ألماظ – 21 عامًا
  3. أحمد تامر عبدالمقصود خميس – 19 عامًا
  4. مها عبدالفتاح عيد أبو غالب – 34 عامًا
  5. عبير محمد خميس عبدالحي – 43 عامًا
  6. ناصر عبدالمقصود خميس – 38 عامًا
  7. رحمة ناصر عبدالمقصود – 14 عامًا
  8. محمد رمضان عبدالعزيز – 13 عامًا
  9. ياسمين محمد عبدالمقصود – 14 عامًا
  10. محمد محمد عبدالمقصود – 9 أعوام
  11. مبروك بدري مبروك – 24 عامًا
  12. ناصر رضا عبدالنبي – 12 عامًا
  13. حسن محمد عبدالمقصود – 16 عامًا
  14. ملك بدري مبروك – 13 عامًا
  15. محمد ناصف عبدالمقصود – 17 عامًا
  16. سلمى وحيد إبراهيم – 13 عامًا
  17. حسناء حسن محمد – 21 عامًا
  18. سامح محمد فهمي – 43 عامًا
  19. عماد محمد عبدالمقصود – 19 عامًا

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين، إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة؛ وجار مباشرة التحقيقات.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

