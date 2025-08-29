بالأسماء.. 19 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوى البحيرة

اصيب 19 شخصا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي أمام كوبري قرية الشجاعة بدائرة مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:

محمود عبدالعزيز محمد شاهين – 34 عامًا أحمد رمضان عبدالعزيز ألماظ – 21 عامًا أحمد تامر عبدالمقصود خميس – 19 عامًا مها عبدالفتاح عيد أبو غالب – 34 عامًا عبير محمد خميس عبدالحي – 43 عامًا ناصر عبدالمقصود خميس – 38 عامًا رحمة ناصر عبدالمقصود – 14 عامًا محمد رمضان عبدالعزيز – 13 عامًا ياسمين محمد عبدالمقصود – 14 عامًا محمد محمد عبدالمقصود – 9 أعوام مبروك بدري مبروك – 24 عامًا ناصر رضا عبدالنبي – 12 عامًا حسن محمد عبدالمقصود – 16 عامًا ملك بدري مبروك – 13 عامًا محمد ناصف عبدالمقصود – 17 عامًا سلمى وحيد إبراهيم – 13 عامًا حسناء حسن محمد – 21 عامًا سامح محمد فهمي – 43 عامًا عماد محمد عبدالمقصود – 19 عامًا

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين، إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة؛ وجار مباشرة التحقيقات.