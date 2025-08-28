قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025
نصائح ذهبية لتعليم الأطفال إدارة الأموال في العالم الرقمي.. احرص عليها
رئيس جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد يخدم 5 محافظات ومفتوح لكل الدول العربية والأفارقة
أول ظهور لـ حمدي إسماعيل بعد خروجه من المستشفى | خاص
استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد
حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهالي قرية نفرة بدمنهور يشكون من نقص مياه الزراعة .. وري البحيرة ترد

الري
الري
هاني حسين

علّق المهندس كمال القلماوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، على شكاوى أهالي قرية نفرة بدمنهور من نقص مياه الري، قائلا: "وزارة الري والزراعة عليهما مسئولية، فوزارة الري تضطلع بدور كبير في توصيل مياه الري إلى جميع المنتفعين على جميع الترع".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الوزارة تضطلع بدورين، توصيل مياه الري بالكمية والنوعية المطلوبة في الأوقات المحددة، وصيانة جميع الترع والمصارف العمومية طبقا لخطة سنوية محكمة تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات".

وتابع: "أما الترع الحقلية والمساقي الخصوصية التي هي موضوع الشكوى الحالية، فإن أجهزة وزارة الزراعة تشرف عليها، فيجب أن يتم تطهير المساقي الخصوصية عن طريق الجمعيات الزراعية".

وأوضح: "بالنسبة إلى مسألة نقص المياه، فإن مستوى المياه جيد جدا في الترعة.. الترعة التي عليها هذه المسقى، عليها 6 آلاف فدان، كما أن مسقى نفرة التي هي موضوع الشكوى تعتبر مسقى ضمن 15 أو 16 مسقى موجودة على ترعة الجنينة العمومية والتي يبلغ طولها 6 كم وعليها 6 آلاف فدان، وكل المساقي الموجودة تحصل على المياه بالكميات المطلوبة في الأوقات المحددة، ولا مشكلة لدينا في توصيل المياه".

وذكر، أن المشكلة تنحصر في أمر ما على المسقى الخصوصية، وهو أن هناك تغطيات موجودة والمواطنين قاموا بعمل مواسير عشوائية، مشيرًا، إلى أن الوحدة المحلية عملت تغطية على نفقتها وبمعرفتها طولها 250 كم، وبالتالي، يتضرر الأهالي من أن هذه المواسير مسدودة ولا تجعل المياه تمر.

وواصل: "أمس الأربعاء، نزل مهندس الري مع الوحدة المحلية والجمعية الزراعية واتفقنا على غلق ترعة نفرة لتصفية المياه، كما أن الوحدة المحلية والجمعية الزراعية ستبدأ التطهير بداية من يوم الجمعة وبعد غد السبت، بحيث نخلي التغطيات من المياه، وستبدأ أعمال الصيانة بمعرفة الوحدة المحلية، ويجب أن يتعاون الجميع، ومن ثم، فإن أعمال الصيانة ستستغرق يومان".

الري وزارة الري البحيرة ري البحيرة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شابين مجهولي الهوية في حادث تصادم على طريق ميت غمر بنها

التحرش

التحرش أمام مقابر الإمام الشافعي.. القصة الكاملة لسقوط سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة

ارشيفية

سقطوا من على سقالة.. إصابة 3 عمال بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد