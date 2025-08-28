أهالي قرية نفرة بدمنهور يشكون من نقص مياه الزراعة .. وري البحيرة ترد

علّق المهندس كمال القلماوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، على شكاوى أهالي قرية نفرة بدمنهور من نقص مياه الري، قائلا: "وزارة الري والزراعة عليهما مسئولية، فوزارة الري تضطلع بدور كبير في توصيل مياه الري إلى جميع المنتفعين على جميع الترع".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الوزارة تضطلع بدورين، توصيل مياه الري بالكمية والنوعية المطلوبة في الأوقات المحددة، وصيانة جميع الترع والمصارف العمومية طبقا لخطة سنوية محكمة تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات".

وتابع: "أما الترع الحقلية والمساقي الخصوصية التي هي موضوع الشكوى الحالية، فإن أجهزة وزارة الزراعة تشرف عليها، فيجب أن يتم تطهير المساقي الخصوصية عن طريق الجمعيات الزراعية".

وأوضح: "بالنسبة إلى مسألة نقص المياه، فإن مستوى المياه جيد جدا في الترعة.. الترعة التي عليها هذه المسقى، عليها 6 آلاف فدان، كما أن مسقى نفرة التي هي موضوع الشكوى تعتبر مسقى ضمن 15 أو 16 مسقى موجودة على ترعة الجنينة العمومية والتي يبلغ طولها 6 كم وعليها 6 آلاف فدان، وكل المساقي الموجودة تحصل على المياه بالكميات المطلوبة في الأوقات المحددة، ولا مشكلة لدينا في توصيل المياه".

وذكر، أن المشكلة تنحصر في أمر ما على المسقى الخصوصية، وهو أن هناك تغطيات موجودة والمواطنين قاموا بعمل مواسير عشوائية، مشيرًا، إلى أن الوحدة المحلية عملت تغطية على نفقتها وبمعرفتها طولها 250 كم، وبالتالي، يتضرر الأهالي من أن هذه المواسير مسدودة ولا تجعل المياه تمر.

وواصل: "أمس الأربعاء، نزل مهندس الري مع الوحدة المحلية والجمعية الزراعية واتفقنا على غلق ترعة نفرة لتصفية المياه، كما أن الوحدة المحلية والجمعية الزراعية ستبدأ التطهير بداية من يوم الجمعة وبعد غد السبت، بحيث نخلي التغطيات من المياه، وستبدأ أعمال الصيانة بمعرفة الوحدة المحلية، ويجب أن يتعاون الجميع، ومن ثم، فإن أعمال الصيانة ستستغرق يومان".