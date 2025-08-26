تموين البحيرة: ضبط 3 مخابز تصرفت في 22 شيكارة دقيق بلدي مدعّم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من الإلتزام بالمواصفات القياسية لرغيف الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات تموينية مكثفة على المخابز بمركزى وادى النطرون وأبو حمص ، حيث أسفرت بمركز وادى النطرون تم ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ومخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز أبو حمص تم ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 22 شيكارة دقيق بلدي مدعّم و 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.