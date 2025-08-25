لعدم حضور المتهم.. تأجيل النطق بالحكم على توربيني البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى عدلي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد، تأجيل جلسة النطق بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور التوربيني، لاتهامه بالخطف بالتحايل صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار، لجلسة 27 سبتمبر المقبل، لحضوره من محبسه، وتغريم مأمور السجن 500 جنيه لعدم تنفيذ حكم المحكمة، وإحضار المتهم من محبسه.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، قررت خلال جلستها الماضية في 29 يونيو الماضي، بإحالة أوراق المدعو محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم اليوم الاثنين، لاتهامه بالخطف بالتحايل صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وكان المتهم اختطف بالتحايل للصغير، واحتجزه 9 ساعات متواصلة بعد إحضار كوب عصير للمجني عليه، ووضع فيه مواد مخدرة، ثم اعتدي على المجني عليه أثناء فقدانه الوعي نتيجة تأثير المخدر.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا، ومصطفي سليمان، الخميس الموافق 21 أغسطس الماضي، على المتهم محمد صابر السيد وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.