بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 فى حادث تصادم مروع بالبحيرة

شهد طريق طلمبات برسيق كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حادثًا مروعا، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بعربة كارو، ما نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بطريق طلمبات برسيق كفر الدوار بنطاق ذات المركز، ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار لمكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ربع نقل بعربة كارو.

أسفر الحادث عن وفاة كلٍ من: ياسمين فؤاد أبو طه، 45 عاما، ربة منزل، ونجاة خيري جمعة، 12 عاما، وتم إيداع الجثمانين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق.



وأصيب كل من: منة خيرى أبو المكارم، 17 عاما، رمضان عبد الغنى أبو المكارم، 11 عاما، ياسمين خيري أبو المكارم، 8 سنوات، أحمد علي عبد المجيد، 45 عاما، عبد الله أحمد علي، 13 عاما، عايدة الصافي نصر الله، 40 عاما، عبد الرحمن خيري أبو المكارم، 14 عاما، محمد عبد الغني أبو المكارم، 14 عاما، رمضان محمد رمضان، 15 عاما، كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون مركز كفر الدوار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.