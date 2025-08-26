قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 فى حادث تصادم مروع بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

شهد طريق طلمبات برسيق كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حادثًا مروعا، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بعربة كارو، ما نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

 تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بطريق طلمبات برسيق كفر الدوار بنطاق ذات المركز، ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار لمكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ربع نقل بعربة كارو.

أسفر الحادث عن وفاة كلٍ من: ياسمين فؤاد أبو طه، 45 عاما، ربة منزل، ونجاة خيري جمعة، 12 عاما، وتم إيداع الجثمانين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق.


وأصيب كل من: منة خيرى أبو المكارم، 17 عاما، رمضان عبد الغنى أبو المكارم، 11 عاما، ياسمين خيري أبو المكارم، 8 سنوات، أحمد علي عبد المجيد، 45 عاما، عبد الله أحمد علي، 13 عاما، عايدة الصافي نصر الله، 40 عاما، عبد الرحمن خيري أبو المكارم، 14 عاما، محمد عبد الغني أبو المكارم، 14 عاما، رمضان محمد رمضان، 15 عاما، كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون مركز كفر الدوار.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم مصرع و إصابة 11شخص كفر الدوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

تيسير مطر

برلماني: اعتقال الشاب المصري انحياز غير مقبول من بريطانيا لأجندات الجماعة الإرهابية

مجلس النواب

طلبات إحاطة على طاولة النواب.. برلماني يطالب بسرعة إضافة المواليد لبطاقات التموين.. وآخر يناشد بتوفير فرص عمل للشباب

الرئيس السيسي

المؤتمر: توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ وربطها بالصناعة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة

بالصور

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد