إيبارشية البحيرة تحتفل برسامة 28 شماسًا جديدًا بأبو حمص

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة أبو حمص التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٨ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

رسامة شمامسة جدد

كما تفقد نيافته منشآت الكنيسة ومبنى المستشفى الملحق بها.

وفي سياق آخر ، كان صلى نيافتة بداية الأسبوع، قداس الأحد الثالث من شهر مسرى، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بقرية السجن، قطاع الفتح بمديرية التحرير، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى لنيافته لقطاع الفتح بمديرية التحرير بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

عقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٤ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، بالإضافة إلى ٨ آخرين شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

بعد انتهاء القداس الإلهي، وزع نيافته الهدايا على الخريجين من أبناء الكنيسة، كما تفقد منشآت الكنيسة وخدماتها، وتقابل أيضًا مع بعض السادة المسؤولين الذين حضروا للترحيب بنيافته.

شارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها وشعبها.