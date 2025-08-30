قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر
أخبار الوادي الجديد| رحلات عمرة لقدامى المحاربين.. 10 قرارات للمحافظ عقب صلاة الجمعة
غرامة 4 أمثال والسجن.. تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسل الأموال
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-8-2025
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أسامة حمدي: نجاح استخدام الخلايا الجزعية في علاج السكري وأمراض أخرى
30 سيارة محملة بالجنود ..توغل إسرائيلي بريف القنيطرة فى سوريا
سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
ديني

بمشاركة الآلاف من مصر وخارجها.. السرد القرآني ينطلق في 6 آلاف مكتب تحفيظ

يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
محمد شحتة

يشارك الآلاف من حفظة القرآن الكريم، اليوم، في فعاليات يوم السرد القرآني في نسخته الثانية، والذي تنظمه الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية.

وتجرى فعاليات يوم السرد القرآني في 30 أغسطس من كل عام، بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها، حيث خصص قطاع المعاهد الأزهرية، حوالي 6 آلاف مقر لتنفيذ يوم السرد القرآني على مستوى الجمهورية.

ويكون السرد القرآني بتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتنظيم من قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

يوم السرد القرآني

وتشارك العديد من الجهات فى المبادرة، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، والمعاهد الأزهرية الحكومية، ٢٠٢ مقر، ونظيرتها الخاصة ٦٦ معهدًا فى ٩ محافظات، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر داخل مصر وخارجها، ومجمع البحوث الإسلامية «مناطق وعظ الأزهر»، ومدينة البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والإدارة العامة لرياض الأطفال، ومؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد داخل مصر وخارجها.

كما تشارك المعاهد الأزهرية فى عدد من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، ونيجيريا، وأوغندا، والصومال، والعراق، وجنوب إفريقيا، وتشاد، والنيجر، وتنزانيا، وبلغ عدد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم ٨٥٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها. وتأتى النسخة العالمية هذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى عامها الأول، فى سرد القرآن كاملاً فى جلسة واحدة، فى حدث تاريخى شهدته مصر، وفى هذا العام، تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم.

ودعت الإدارة العامة لشؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن، والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة فى هذه المبادرة، والتى تستهدف إحياء عظمة القرآن فى النفوس.

ويهدف «يوم السرد القرآني» إلى تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.

كيفية السرد القرآني

ويقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏

وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال الدكتور أبواليزيد سلامة، المدير العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد ‏الأزهرية، ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة «ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء»، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات «ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها».‏

السرد القرآني يوم السرد القرآني المعاهد الأزهرية الأزهر الشريف حفظة القرآن القرآن الكريم الطلاب الوافدين مكاتب التحفيظ

