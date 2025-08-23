جامعة الأزهر تعلن انطلاق مبادرة يوم السرد القرآني للطلاب والطالبات

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود؛ عن انطلاق مبادرة «يوم السرد القرآني» المخصصة لحفظة القرآن الكريم من أبنائها وبناتها في مختلف الكليات.

وتتيح مبادرة «يوم السرد القرآني» للطلاب والطالبات فرصة المشاركة في سرد ما يحفظونه من القرآن الكريم على نخبة من المشايخ الحفظة المتقنين من الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك تعزيزًا لرسالة الأزهر في خدمة كتاب الله، وتشجيعًا للأجيال الجديدة على التمسك بعلومه وتجويده.

ودعت الجامعة، الكليات، لترشيح أبنائها للمشاركة وإرسال الأسماء إلى الشيخ الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، عبر الرقم (٠١٠٠٦١٦٨٣٣٢) في موعد أقصاه ٢٩ أغسطس الجاري.

وتأتي هذه الفعالية في إطار عناية الأزهر الشريف بالقرآن الكريم وأهله، وترسيخ مكانة السرد القرآني كوسيلة للتثبيت والمراجعة، وربط الأجيال الحاضرة بعلوم السلف في الحفظ والأداء.