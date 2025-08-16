قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة
وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا
الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025
بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق
ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث
بسبب المنوريل.. غلق كلى لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام
إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق

كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز
كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز
إسراء صبري

قال كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن مسابقة دولة التلاوة تُعد واحدة من أضخم المسابقات القرآنية التلفزيونية التي تُنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحاً أن الهدف الأساسي منها هو اكتشاف المواهب القرآنية في مجالات التلاوة والترتيل والتجويد.

 وأضاف أن لجنة متخصصة من كبار القراء والعلماء تتولى مسؤولية اختيار الأصوات المشاركة بعناية، وذلك من بين نحو 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، حيث تبدأ المنافسة من المرحلة التمهيدية وصولاً إلى التصفيات النهائية التي تحدد الفائزين.

وأكد رجب أن ما يميز هذه المسابقة هو عدم وجود شرط يتعلق بالمرحلة العمرية، ما يسمح بمشاركة المتسابقين من مختلف الأعمار سواء من الكبار أو الصغار، في إطار حرص القائمين عليها على إبراز المواهب القرآنية وضمان استمرار مصر في صدارة دولة التلاوة على مستوى العالم الإسلامي.

 وأضاف أن هناك شروطاً أخرى وضعتها اللجنة، أبرزها أن يكون المتسابق حافظاً للقرآن الكريم وملماً بأحكام التجويد، إلى جانب التنافس في فرعين رئيسيين هما الترتيل والتجويد.

وأوضح مراسل إكسترا نيوز أن الجوائز المخصصة للفائزين تعد من بين الأكبر على مستوى المسابقات القرآنية، حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل فرع على مليون جنيه، بينما ينال المركز الثاني نصف مليون جنيه، ويحصل المركز الثالث على 250 ألف جنيه. 

وأكد أن المسابقة لا تقتصر على الجوائز المالية فقط، بل تشمل أيضاً إنتاج تسجيلات صوتية للمتميزين تُبث عبر قناة مصر للقرآن الكريم التابعة للشركة المتحدة، بما يتيح إبراز هذه المواهب للجمهور الواسع ويمنح الفائزين فرصة أكبر للانتشار والتأثير في ساحة التلاوة القرآنية

دولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

ترامب: الرئيس الأوكراني سيزور واشنطن الإثنين المقبل

قمة ألاسكا

كسر الجليد بين روسيا وأمريكا.. تفاصيل قمة ألاسكا بمشاركة ترامب وبوتين

جانب من اللقاء

فجوة رقمية بين الأجيال.. وخبير تكنولوجيا يدعو إلى تقليصها

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد