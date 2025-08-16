دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق

قال كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن مسابقة دولة التلاوة تُعد واحدة من أضخم المسابقات القرآنية التلفزيونية التي تُنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحاً أن الهدف الأساسي منها هو اكتشاف المواهب القرآنية في مجالات التلاوة والترتيل والتجويد.

وأضاف أن لجنة متخصصة من كبار القراء والعلماء تتولى مسؤولية اختيار الأصوات المشاركة بعناية، وذلك من بين نحو 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، حيث تبدأ المنافسة من المرحلة التمهيدية وصولاً إلى التصفيات النهائية التي تحدد الفائزين.

وأكد رجب أن ما يميز هذه المسابقة هو عدم وجود شرط يتعلق بالمرحلة العمرية، ما يسمح بمشاركة المتسابقين من مختلف الأعمار سواء من الكبار أو الصغار، في إطار حرص القائمين عليها على إبراز المواهب القرآنية وضمان استمرار مصر في صدارة دولة التلاوة على مستوى العالم الإسلامي.

وأضاف أن هناك شروطاً أخرى وضعتها اللجنة، أبرزها أن يكون المتسابق حافظاً للقرآن الكريم وملماً بأحكام التجويد، إلى جانب التنافس في فرعين رئيسيين هما الترتيل والتجويد.

وأوضح مراسل إكسترا نيوز أن الجوائز المخصصة للفائزين تعد من بين الأكبر على مستوى المسابقات القرآنية، حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل فرع على مليون جنيه، بينما ينال المركز الثاني نصف مليون جنيه، ويحصل المركز الثالث على 250 ألف جنيه.

وأكد أن المسابقة لا تقتصر على الجوائز المالية فقط، بل تشمل أيضاً إنتاج تسجيلات صوتية للمتميزين تُبث عبر قناة مصر للقرآن الكريم التابعة للشركة المتحدة، بما يتيح إبراز هذه المواهب للجمهور الواسع ويمنح الفائزين فرصة أكبر للانتشار والتأثير في ساحة التلاوة القرآنية