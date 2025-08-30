اليوم .. وزير الرياضة يكشف خريطة طريق المرحلة الانتقالية

يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى الثانية من بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا فى المركز الأوليمبى بالمعادى، لكشف كل التفاصيل الخاصة بخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية فى ضوء تعديلات قانون الرياضة والقرارات التنفيذية للفترة المقبلة.

وصرح وزير الشباب والرياضة، بأنه كان لابد من تعديل بعض مواد قانون الرياضة الجديد، عما كانت عليه فى القانون السابق الصادر عام 2017، والذى ترك حق الدولة فى العديد من الأمور، مؤكدا أن القانون الجديد بمثابة تعديل للقانون السابق، كما أنه سيعمل على ضبط العلاقة بين الذى يدير، ومن يُدار». وأضاف: «قانون الرياضة السابق الصادر عام 2017 أعطى الأندية الحق فى إنشاء شركة لكرة القدم، لكنه حرم رؤساء وأعضاء الأندية من العمل فى شركات الكرة الخاصة بأنديتهم، وهو أمر حرصنا على تعديله فى قانون الرياضة الجديد.

وأكد صبحى «الأندية التى ستنتهى من توفيق أوضاعها قبل يوم 31 أكتوبر 2025، ستكون ملزمة بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة طبقا للوائح والقواعد الجديدة التى سيتم إعلانها بشكل رسمى مع القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الرياضة الجديد، أما الأندية التى لن تتمكن من ذلك، فستستمر مجالس إداراتها فى عملها، لكن لمدة عام واحد فقط بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة».