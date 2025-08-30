قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ شمال سيناء: الوضع في غزة صعب ونواصل الجهود لإيجاد خطة شاملة لحل الدولتين
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
أخبار البلد

العمري يُحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف.. الاثنين 1 سبتمبر 2025

أحمد العمري
أحمد العمري
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يُحيي المنشد الديني أحمد العمري احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحت عنوان "الليلة المحمدية".

يقام الحفل، الذي تنظمه اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة، يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر، على مسرح النقابة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشدو العمري بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله.

الحفل يحضره الزملاء الصحفيون وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد.

يأتي الحفل في إطار استكمال دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام)، وفي إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يعد مظهرًا من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم).

المنشد أحمد العمري، صوليست دار الأوبرا المصرية، ومؤسس فرقة "صوت مصر" للإنشاد الديني، التي قدمت عروضًا على أكبر المسارح في مصر وخارجها، وأحيت احتفالات رئاسية رسمية بحضور كبار الشخصيات من مختلف دول العالم.

أحمد العمري المنشد الديني أحمد العمري احتفالية نقابة الصحفيين المولد النبوي الشريف

