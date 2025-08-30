بعد تأهيله .. وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم مشروع ال 30 مليون بيضة بالخانكة.



وجاءت الزيارة فى إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.



ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مشروعات تطوير شارع نبوية موسي وكوبري مشاة محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة ، وافتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالقناطر الخيرية .



كما ستتفقد الدكتورة منال عوض مصنع البيض بمدينة الخانكة بعد تأهيله وإعادة تشغيله بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص ، وتفقد أعمال الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات أسفل محور الفريق العصار مع الطريق الدائرى .



ومن جانبها هنأت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، محافظ القليوبية وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، متمنية كل التوفيق والنجاح والتقدم للمحافظة ولمصرنا الغالية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .