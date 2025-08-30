قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
المالية: 70 ألف مواطن استفادوا من مبادرة التمويل العقاري العام المالى الماضى
محافظ شمال سيناء: الأغذية تتلف بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة
فتح باب التقديم لأول دبلوم مهني للأخصائيين الاجتماعيين في تأهيل مرضى الإدمان بجامعة أسوان
محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق أبدا
تعليق أصغر إمام بالأزهر بعد فوزه في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب
الغيابات أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي
ثغرة صادمة في واتساب.. اختراق صامت يهدد مستخدمي آيفون وماك
محافظات

بعد تأهيله .. وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

مشروع ال50 مليون بيضة
مشروع ال50 مليون بيضة
إبراهيم الهواري

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم مشروع ال 30 مليون بيضة بالخانكة.


وجاءت الزيارة فى إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.


ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مشروعات تطوير شارع نبوية موسي وكوبري مشاة محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة ، وافتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالقناطر الخيرية .


كما ستتفقد الدكتورة منال عوض مصنع البيض بمدينة الخانكة بعد تأهيله وإعادة تشغيله بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص ، وتفقد أعمال الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات أسفل محور الفريق العصار مع الطريق الدائرى .


ومن جانبها هنأت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، محافظ القليوبية وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، متمنية كل التوفيق والنجاح والتقدم للمحافظة ولمصرنا الغالية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

التنمية المحلية القليوبية مشروع ال50 بيضة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ذوي الإعاقة

تخصيص 5 % من مساكن الدولة ومساعدات شهرية.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون

صناعة السيارات

برلمانية: دعوة الحكومة للصين للاستثمار في صناعة السيارات تدعم الاقتصاد القومي

النائب فخري الفقي - رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

فخري الفقي: تصريحات رئيس وزراء قطر بشأن توقع صفقات استثمارية مع مصر نتاج لمشروع رأس الحكمة

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

