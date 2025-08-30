قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

افتتاح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة مدينة السادات بتكلفة 8 مليارات جنيه

جولة وزير التعليم العالي بجامعة السادات
جولة وزير التعليم العالي بجامعة السادات
مروة فاضل

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، ،  عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة مدينة السادات، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

واستهل وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية افتتاح مبنى القاعات الدراسية، والذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 8800 متر مربع، ويتكون من مبنيين (المبنى "أ" مخصص للجامعة الحكومية، والمبنى "ب" مخصص للجامعة الأهلية)، وبهما 8 مدرجات بسعة إجمالية تتجاوز 2800 طالبًا، و18 قاعة تدريس بطاقة استيعابية 510 طالب، و4 معامل للاختبارات الإلكترونية بسعة 816 جهازًا، وقاعتا سيمينار بطاقة استيعابية 25 طالبًا لكل قاعة، بالإضافة إلى 4 مدرجات بسعة 350 طالبًا لكل مدرج.

وافتتح محافظ المنوفية والوزير مبنى كلية الطب البشري، الذي يقام على مساحة إجمالية 7400 متر مربع، بتكلفة 230 مليون جنيه، ويضم معامل مركزية وقاعات تدريس حديثة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، و41 مكتبًا إداريًا، و10 معامل، و6 قاعات دراسية، ومكتبة علمية، وغرفة اطلاع إلكتروني للطلاب بها 10 أجهزة حاسب آلي مزودة بالإنترنت.

كما افتتح محافظ المنوفية والوزير مبنى كلية التمريض، الذي يُقام على مساحة إجمالية 8640 متر مربع، ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضي ودور أول علوي ، وكذا مبنى كلية العلوم الذي يُقام على مساحة إجمالية 200 متر مربع، بتكلفة 40 مليون جنيه.

فيما افتتح محافظ المنوفية والوزير أعمال الموقع العام لمقر الجامعة الجديد، حيث تم تنسيق الموقع العام للجامعة الأهلية والموقع العام لمقر الجامعة الجديد وكلية الطب البيطري، وكلية الطب البشري، وكلية الحقوق، وكلية التجارة، وكلية التربية، وتشمل أعمال التنسيق إنشاء محطات كهرباء وأعمال الشبكات والطرق والصرف الصحي، وخزانات المياه.

كما تم افتتاح مركز تعلم اللغات الأجنبية التابع لمركز التدويل والمشاركة العالمية، والمُجهز وفقًا لمعايير الاعتماد الدولية المعتمدة من هيئة أمديست مصر وصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، ويُعد المعمل خطوة محورية في مسيرة تدويل الجامعة، حيث سيتم التعاون مع جهات دولية متخصصة لتدريس وإجراء اختبارات معتمدة في عدة لغات تشمل: (الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، اليابانية، الروسية، السواحيلية).

كما افتتح محافظ المنوفية والوزير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، المجهز بعدد من القاعات الدراسية وقاعة اجتماعات وأجهزة الحاسب الآلي ومكاتب إدارية، ويتم تقديم خدمات متنوعة للطلاب ذوي الإعاقة بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وتفقد الوزير عددًا من الكليات التي أوشكت على الانتهاء لمتابعة الأعمال التنفيذية الجارية بها، حيث تم تفقد كلية الصيدلة وكلية التجارة وكلية التربية، بالإضافة إلى مسجد الجامعة الذي يُقام على مساحة 300 متر مربع.

واشتملت الجولة على زيارة مستشفى جراحات اليوم الواحد الجامعي بالمنطقة 11، والذي يُقام على مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 60 سريرًا، منها 12 للعناية المركزة (كبار وأطفال) بالإضافة إلى مركز للأشعة ومعامل تحاليل متخصصة وعيادات خارجية تضم 19 تخصصًا طبيًا وغرف عمليات وملحقاتها، وكذلك يضم غرف عمليات متكاملة ومعامل تخصصية، ويُعد هذا المستشفى خطوة مهمة لتقديم خدمات طبية عاجلة وفعالة.

كما تفقد الوزير مركز التطوير المهني بجامعة مدينة السادات، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، وكذلك متابعة تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا"، والتي تم تنفيذها بالجامعة.

محافظة المنوفية وزير التعليم العالي جامعة السادات افتتاح اخبار محافظة المنوفية السادات

