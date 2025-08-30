سائق توك توك يتعدى على طبيب بالضرب ويهدده بحرق سيارته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بقطع الطريق وتهديد أحد الأشخاص بإحراق سيارته بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لقسم شرطة قليوب من، طبيب بيطرى مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بأنه حال سيره بالسيارة خاصته بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد مركبة "توك توك" لخلاف بينهما حول أولوية المرور تطورت لمشاجرة تعدى خلالها قائد مركبة "التوك توك" عليه بالسب والضرب وتهديده بإحراق سيارته وتعطيله حركة المرور عمداً وكسر الزجاج الأمامى الخاص بسيارته.



أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بذات الدائرة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على مركبة "التوك توك" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .