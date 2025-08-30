قبل مواجهة الأهلي.. الشيبي يغادر إلى المغرب

غادر الدولي المغربي محمد الشيبي القاهرة متوجهًا إلى المغرب للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعدادًا للتجمع الدولي الذي سيُقام في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وكان نادي بيراميدز قد تلقى في وقت سابق استدعاءً دوليًا للشيبي من قبل المنتخب المغربي، للمشاركة في مباراتي النيجر و زامبيا ضمن تصفيات كأس العالم.

وقد وافقت إدارة بيراميدز على سفر الشيبي في وقت مبكر، خاصة في ظل غيابه عن مباراة الأهلي اليوم في الدوري بسبب الإيقاف.

ويغيب محمد الشيبي عن مواجهة الأهلي اليوم، السبت، في الدوري بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام مودرن سبورت المباراة الماضية.