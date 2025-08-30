عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

يعد القرنفل من أكثر المواد الطبيعية المفيدة، ولكن لا يعرف الكثير من الأشخاص أنه علاج فعال لهشاشة العظام والأسنان والمسالك البولية.

ووفقا لما جاء في موقع “ويبمد”، نكشف لكم أهمية القرنفل في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والمسالك البولية.

القرنفل يعزز صحة العظام

القرنفل غني بالمنجنيز، وهو معدن يتعاون مع الكالسيوم لبناء العظام، وتحتوي ملعقة صغيرة منه على أكثر من 50% من الكمية اليومية الموصى بها من المنجنيز، وفقًا للكميات المرجعية الغذائية.

يعد المنجنيز ضروريًا ليس فقط لتكوين عظامك ولكن أيضًا للحفاظ على كثافة عظام.

وتشير الأدلة إلى أن الأطعمة الغنية بالمنجنيز يمكن أن تكون فعالة في الوقاية من هشاشة العظام.

علاج التهابات المسالك البولية

ليس الأوجينول هو مستخلص القرنفل الوحيد الذي يُحسّن جوانب مختلفة من صحتك، فقد وجدت دراسة أجرتها شركة Tropical Life Sciences Research أن العناصر المضادة للميكروبات في مستخلص القرنفل الإيثانولي تُعالج بفعالية التهابات المسالك البولية، والتي قد تشمل التهابات المثانة أو مجرى البول أو الكلى.