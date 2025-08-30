قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
بالصور

عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

هشاشة العظام
هشاشة العظام
اسماء محمد

يعد القرنفل من أكثر المواد الطبيعية المفيدة، ولكن لا يعرف الكثير من الأشخاص أنه علاج فعال لهشاشة العظام والأسنان والمسالك البولية.

القرنفل

ووفقا لما جاء في موقع “ويبمد”، نكشف لكم أهمية القرنفل في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والمسالك البولية. 

القرنفل يعزز صحة العظام

القرنفل غني بالمنجنيز، وهو معدن يتعاون مع الكالسيوم لبناء العظام، وتحتوي ملعقة صغيرة منه على أكثر من 50% من الكمية اليومية الموصى بها من المنجنيز، وفقًا للكميات المرجعية الغذائية.

يعد المنجنيز ضروريًا ليس فقط لتكوين عظامك ولكن أيضًا للحفاظ على كثافة عظام.

وتشير الأدلة إلى أن الأطعمة الغنية بالمنجنيز يمكن أن تكون فعالة في الوقاية من هشاشة العظام.

هشاشة العظام

علاج التهابات المسالك البولية

ليس الأوجينول هو مستخلص القرنفل الوحيد الذي يُحسّن جوانب مختلفة من صحتك، فقد وجدت دراسة أجرتها شركة Tropical Life Sciences Research أن العناصر المضادة للميكروبات في مستخلص القرنفل الإيثانولي تُعالج بفعالية التهابات المسالك البولية، والتي قد تشمل التهابات المثانة أو مجرى البول أو الكلى.

