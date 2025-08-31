قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
مفاجأة .. إقالة ريبيرو بلا شرط جزائي في أول 3 أشهر من عقده |خاص
زيارة ميدانية لطلاب هندسة عين شمس إلى منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة
سعر الذهب عيار 21 الآن الأحد 31 أغسطس 2025
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار رعدية في عدة مناطق
أقل عيار ذهب اليوم 31-8-2025
انصحوهم ولا تفضحوهم.. أمين الفتوى: سلبيات الصوفية من بسطاء أخطأوا التعبير
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: عالج مشاكل علاقتك

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.
 

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 

عالج مشاكل علاقتك لتدوم مع حبيبك لفترة أطول. كن حذرًا في نفقاتك، واختر استثمارات أكثر أمانًا. ستشغلك مسؤوليات العمل الجديدة. صحتك جيدة.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا  

احرص على عدم إزعاج حبيبك لضمان يوم آمن. بعض العلاقات العاطفية البعيدة قد تمر بأوقات عصيبة. تحلَّ بالصبر دائمًا وأغدق على شريكك حبًا غزيرًا، عليك أيضًا تقدير مشاعر حبيبك بالاستماع إليه بصبر. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

يجب أن تكون حذرًا بشأن أهدافك اليوم، فقد تكون هناك مشاكل تتعلق بسياسات العمل، وقد تؤثر أيضًا على سمعتك في مكان العمل. قد يواجه عميل محلي مشاكل في مشروع أنت جزء منه، وقد تُكلفك الشركة بحل هذه المشاكل. 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 جرب تمارين تمدد بسيطة لإرخاء العضلات المتوترة، واشرب الماء بكثرة، هواية هادئة، كالرسم أو الموسيقى، تُخفف التوتر نم في وقت ثابت للمساعدة على التركيز غدًا، ولاحظ كيف تُحسّن فترات الراحة القصيرة مزاجك. 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

الثاني من اليوم مناسب أيضًا لشراء الأجهزة الإلكترونية، سينجح رجال الأعمال في سداد مستحقاتهم، بينما سيتلقى بعض التجار أيضًا دفعات من الخارج، قد تضطر بعض النساء أيضًا إلى المشاركة في نزاعات ملكية عائلية.

