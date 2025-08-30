الزمالك يفوز على أصحاب الجياد في دوري المحترفين لليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على أصحاب الجياد في ثاني مواجهات الكوماندوز، في دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 29 - 23 في المباراة التي أقيمت بصالة القوات المسلحة بالإسكندرية .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 14 - 14 قبل أن يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز بنتيجة 29 - 23

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة قبل استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة العبور يوم الجمعة المقبل على صالة نادي الزمالك.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من:

حسن يسري رئيساً للجهاز

فرانك موريس مديراً فنياً

محمد عبدالسلام ريشة مدرباً مساعداً

محمد رمضان هتلر مدرباً

أحمد خشبة مديراً إدارياً

دكتور محمد أشرف طبيباً للفريق

أحمد صلاح مدرباً للأحمال

شريف حسين أخصائي تدليك

محمد علي مسئول مهمات