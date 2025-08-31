مفاجأة .. إقالة ريبيرو بلا شرط جزائي في أول 3 أشهر من عقده |خاص

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن استعداد محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، لعقد اجتماع طارئ مع محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، برفقة أعضاء لجنة التخطيط، لبحث مصير الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة خوسيه ريبيرو، بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النادي سيتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل خوسيه ريبيرو مع الفريق، خاصة بعد غضب الجماهير الذي قلّل من فرص بقاء المدرب على رأس القيادة الفنية.

وأوضح أن معظم مسؤولي النادي الأهلي لديهم رغبة في رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

وفجّر المصدر مفاجأة بشأن قيمة الشرط الجزائي، حيث إن الأشهر الثلاثة الأولى في عقد خوسيه ريبيرو مع الأهلي خالية من أي شرط جزائي، وبالتالي فإن إقالته قد لا تُكلّف النادي أي مبالغ مالية.

وأضاف أن العقد تم تفعيله اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وفي حال تم إخطار المدرب غدًا بالرحيل، فلن يتم دفع أي شرط جزائي، وفقًا لما ورد من مصادر داخل النادي الأهلي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي نجحت في التعاقد مع لاعبين مميزين، لكن اللوم يقع عليها في اختيار خوسيه ريبيرو لقيادة الفريق.