إسلام الشاطر: ريبيرو خجول ولازم لما يقف علي الخط يكون مالي عين اللاعيبة

علق إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، علي أداء ريبيرو خوسية مدرب القلعة الحمراء.

وقال إسلام الشاطر عبر تصريحات إذاعيه: “ريبييرو خجول ولازم لما يقف على الخط يكون مالي عين الاعيبه ”.

وكان قد أكد شريف عبدالمنعم نجم الأهلي السابق ، أنه حزين على خسارة الأهلي من نادي بيراميدز وخاصة أن الأهلي يضم مجموعة من أفضل اللاعبين.

وواصل شريف عبدالمنعم في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى على قناة الحياة , أن هناك أسباب عديدة منحت بيراميدز نقاط المباراة أولها الثقة الزائدة للاعبين الذين أعتقدوا أنهم يفوزا على أى فريق كما أن ريييرو المدير الفني مدرب غير محظوظ مع الأهلي.

وأضاف شريف عبدالمنعم . على مجلس الأهلي اتخاذ قرار برحيل ريبيرو لان قرار الرحيل بات مطلب جماهيرى.