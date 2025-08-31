مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق محور الضبعة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة متفرقة في أنحاء الجسم، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل بطريق محور الضبعة أمام بوابة الرياض 19 اتجاه الضبعة، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون التخصصي جثة سيدة و3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخر نقل، وجار تقديم الإسعافات الأولية.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من:- عبدالحليم محمود محمود، 43 عاما، مقيم الجيزة، مصاب بكدمة بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صفية عبدالحليم محمود، 11 عاما، مصابة بكدمة بالجبهة ما بعد الارتجاج، ياسين عبدالحليم محمود، 5 سنوات.

فيما أسفر الحادث عن مصرع هدير كمال، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالبطن، ونزيف بالمخ، توفيت أثناء النقل، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.