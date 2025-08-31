قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق محور الضبعة بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة متفرقة في أنحاء الجسم، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل بطريق محور الضبعة أمام بوابة الرياض 19 اتجاه الضبعة، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون التخصصي جثة سيدة و3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخر نقل، وجار تقديم الإسعافات الأولية.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من:- عبدالحليم محمود محمود، 43 عاما، مقيم الجيزة، مصاب بكدمة بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صفية عبدالحليم محمود، 11 عاما، مصابة بكدمة بالجبهة ما بعد الارتجاج، ياسين  عبدالحليم محمود، 5 سنوات.

فيما أسفر الحادث عن مصرع هدير كمال، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالبطن، ونزيف بالمخ، توفيت أثناء النقل، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم وادى النطرون مصرع و إصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

ترشيحاتنا

احمد بلال

أحمد بلال: ريبيرو "نقمة" على الأهلي.. وأي قرار غير الإقالة هو فشل إداري

احمد بلال

أحمد بلال: ريبيرو نقمة على الأهلي وأي قرار غير الإقالة فشل إداري

خالد الغندور

خالد الغندور يعلق على خسارة الأهلي من بيراميدز: "مين هيشيل الليلة؟"

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد