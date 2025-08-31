نقيب المرافق: تحسين المستوى المعيشي للعاملين من أولويات وزير الكهرباء

أكد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أعلن خلالها أن العاملين هم محور خطة التطوير بالقطاع، تمثل رسالة طمأنة قوية لكافة العاملين بالقطاع.

جاء ذلك بحسب النقابة العامة في ظل الرعاية الكريمة التي أولاها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لحفل تكريم العاملين المتميزين بقطاع الكهرباء.

وأشار فؤاد إلى أن العمال يتطلعون بثقة إلى ترجمة رؤية الوزير على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية، قائلاً: "نحن نثق في حرص الوزير على تنفيذ سياساته الشاملة التي تستثمر في العنصر البشري، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على ظروف العاملين".

وأضاف رئيس النقابة، أن تصريحات الوزير حول سعي الوزارة لتحقيق نقلة نوعية شاملة، واعتماد أفضل الممارسات التي تضمن بيئة عمل محفزة، تعزز ثقتنا في أن مطالب العاملين ستحظى بالاهتمام المستحق ضمن أولويات خطط التطوير الشامل.

واختتم فؤاد نثمن الرؤية الاستراتيجية لوزير الكهرباء، وأنه لن تدخر جهداً في توفير كافة السبل اللازمة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن جهودهم ومصالحهم تحظى بأولوية قصوى في أجندة تطوير القطاع.