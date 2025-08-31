جامعة بنها تحصد المراكز الأولى في مسابقات اللقاء الثقافي الشاطئي الثاني للفتيات

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، طالبات الجامعة الفائزات بالمراكز الأولي، خلال مشاركتهن في اللقاء الثقافي الشاطئي الثاني لفتيات الجامعات والمعاهد المصرية، الذي أُقيم بمعسكر بلطيم الصيفي، التابع لوزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن إدارة الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب والطالبات في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية والتي تعمل علي صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم ، وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للموهوبات منهن والمتميزيات لتنمية مهاراتهن وتعزيز قدراتهن الإبداعية ، مضيفا أن المشاركة بهذه الفعاليات لا تقل أهمية عن العملية التعليمية كونها تدعم وتعزز بناء شخصية متكاملة للطالب، وتساهم فى تطوير طرق تفكيرهم مما يؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل.



وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أن طالبات الجامعة حصدن المركز الأول فى مسابقة التراث التقافى ، والمركز الثالث فى مسابقة المناظرات الطلابية ، مضيفة أن اللقاء الثقافي تضمن عدد من المسابقات، حيث شملت المناظرات الطلابية ، والشعر العامي ، والتراث الثقافي ، والخط العربي ، والقصة القصيرة .