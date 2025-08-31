itel Super 26 Ultra.. هاتف اقتصادي ببطارية عملاقة ودعم تحديثات طويلة

أعلنت شركة آيتل itel، رسميا عن هاتفها الجديد itel Super 26 Ultra، والذي يتميز ببطارية عملاقة 6000 مللي أمبير، وشاشة AMOLED منحنية، مع أداء ثابت ولسنوات بفضل معالج قوي وتقنية تبريد متطورة.

مواصفات هاتف itel Super 26 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعمل هاتف itel Super 26 Ultra بمعالج Unisoc T7300 المصنع بتقنية 6 نانومتر، ويستخدم نظام IceCool Tech المكون من 10 طبقات للحفاظ على أداء مستقر.

في الجهة الأمامية، يضم هاتف itel Super 26 Ultra شاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بحجم 6.78 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i، وتؤكد الشركة أن هذا الطراز يحافظ على سلاسة الأداء لمدة ست سنوات متواصلة.

ويحتوي هاتف Super 26 Ultra على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع الحفاظ على سمك هيكله عند 6.8 ملم، كما يحمل الهاتف تصنيف IP65 ويشمل ميزة AI Rainproof Touch التي تتيح للمستخدمين تشغيل الشاشة حتى عند تبللها.

يتوافر هاتف ، للبيع في نيجيريا في 4 ألوان تشمل الفضي، الأزرق، الذهبي، والرمادي، وهو متاح بخيارين بسعة 128 جيجابايت بسعر حوالي 148 دولار (أي ما يعادل 7.165 جنيه مصري)، و256 جيجابايت بسعر حوالي 168 دولارا (أي ما يعادل 8.134 جنيه مصري)، وستبدأ مبيعات الهاتف الرسمية في منتصف شهر سبتمبر.

وفي أخبار أخرى، أطلقت شركة آيتل مؤخرا هاتف Zeno 20، وهو هاتف ذكي متين ومنخفض التكلفة، يتميز بشاشة HD+ مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز من نوع IPS.

ويعمل بمعالج Unisoc T7100 ونظام Android 14 Go Edition، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر الذاكرة الافتراضية، وسعة تخزينية تصل إلى 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.