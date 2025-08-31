قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء مصابي حادث انفجار بخط غاز أبو سلطان في الإسماعيلية
أحمد موسى: سيد عبد الحفيظ هيحل كل مشاكل الأهلي.. وأفضل مدير كرة
الأرصاد تحذر من تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
بعد رحيل ريبيرو..أحمد حسن يوجة سؤالا هاما لجماهير الاهلي
عمرو ناصر يخوض تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من لقاء وادي دجلة بالدوري
الأهلي فريق بدون مدرب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أداء الأحمر بالدوري
نصيحة أحمد موسى لـ زيزو: خليك في الملعب وابعد عن السوشيال ميديا
بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز.. أحمد موسى: هاتوا جهاز فني مصري وادُّوله الفرصة
انطلاق الموجة الـ27 ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
مش لازم خواجة.. رسالة نارية من أحمد موسى لإدارة النادي الأهلي
الداخلية تضبط المتهمة بـ تشويه وجه عروسة طليقها في مصر القديمة
قيادي بـ المؤتمر: اكتشاف بئري غاز جديدتين بالبحر المتوسط يعكس قوة القطاع ويعزز الاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

itel Super 26 Ultra.. هاتف اقتصادي ببطارية عملاقة ودعم تحديثات طويلة

itel Super 26 Ultra
itel Super 26 Ultra
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آيتل itel، رسميا عن هاتفها الجديد itel Super 26 Ultra، والذي يتميز ببطارية عملاقة 6000 مللي أمبير، وشاشة AMOLED منحنية، مع أداء ثابت ولسنوات بفضل معالج قوي وتقنية تبريد متطورة. 

مواصفات هاتف itel Super 26 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعمل هاتف itel Super 26 Ultra بمعالج Unisoc T7300 المصنع بتقنية 6 نانومتر، ويستخدم نظام IceCool Tech المكون من 10 طبقات للحفاظ على أداء مستقر. 

في الجهة الأمامية، يضم هاتف itel Super 26 Ultra شاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بحجم 6.78 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i، وتؤكد الشركة أن هذا الطراز يحافظ على سلاسة الأداء لمدة ست سنوات متواصلة.

مواصفات هاتف itel Super 26 Ultra

ويحتوي هاتف Super 26 Ultra على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع الحفاظ على سمك هيكله عند 6.8 ملم، كما يحمل الهاتف تصنيف IP65 ويشمل ميزة AI Rainproof Touch التي تتيح للمستخدمين تشغيل الشاشة حتى عند تبللها. 

يتوافر هاتف ، للبيع في نيجيريا في 4 ألوان تشمل الفضي، الأزرق، الذهبي، والرمادي، وهو متاح بخيارين بسعة 128 جيجابايت بسعر  حوالي 148 دولار (أي ما يعادل 7.165 جنيه مصري)، و256 جيجابايت بسعر حوالي 168 دولارا (أي ما يعادل 8.134 جنيه مصري)، وستبدأ مبيعات الهاتف الرسمية في منتصف شهر سبتمبر.

مواصفات هاتف itel Super 26 Ultra

وفي أخبار أخرى، أطلقت شركة آيتل مؤخرا هاتف Zeno 20، وهو هاتف ذكي متين ومنخفض التكلفة، يتميز بشاشة HD+ مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز من نوع IPS.

ويعمل بمعالج Unisoc T7100 ونظام Android 14 Go Edition، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر الذاكرة الافتراضية، وسعة تخزينية تصل إلى 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

itel Super 26 Ultra آيتل هواتف ذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

طرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ 18مدينة | رابط مباشر للحجز

ذهب

بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الوطنية للصحافة

في ضيافة الوطنية للصحافة.. نقاش صريح حول رؤية تطوير المحتوى والخطاب الإعلامي

جامعة الجلالة

جامعة الجلالة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

وقفة ضد التجاوزات.. مجدي البدوي يشيد بإزالة حواجز السفارة البريطانية

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

فيديو

حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس ما يبدو

يوسف يواصل خداع هند.. و"قائمة العفش" تقلب الأحداث في الحلقة الثانية

المتهم

القبض على شخص نشر فيديو لواقعة سرقة قديمة

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

المزيد