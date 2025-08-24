Itel Zeno 20.. آيتل تطلق هاتف اقتصادي بتصميم متين ومزايا عملية

أعلنت شركة آيتل Itel، عن هاتفها الجديد Itel Zeno 20 في السوق الهندية، مستهدفة المستخدمين الباحثين عن تجربة استخدام متوازنة بسعر اقتصادي، يتميز الهاتف بتصميم متين ومواصفات تلبي احتياجات الاستخدام اليومي دون التضحية بالأداء أو البطارية.

مواصفات آيتل Zeno 20

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف آيتل Itel Zeno 20، بشاشة من نوع IPS يبلغ حجمها 6.6 بوصة وبدقة HD+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز يوفر سلاسة في التصفح والتنقل، وسطوع يصل إلى 480 شمعة، ما يجعله مناسبا للاستخدام في الإضاءة المتوسطة.

تدعم الشاشة استجابة لمس متعددة وتعديلات دقيقة للإضاءة، ما يعزز من تجربة الاستخدام في مختلف الظروف.

من حيث الأداء، يعتمد الهاتف على معالج Unisoc T7100 ثماني النواة، الموجه للمهام اليومية كتصفح الإنترنت، تشغيل التطبيقات الأساسية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كما تعد آيتل المستخدمين بأداء سلس ومستقر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو ما يعكس الثقة في توافق المعالج مع النظام.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 Go Edition، المصمم خصيصا للهواتف ذات المواصفات الاقتصادية، مع تحسينات تشمل الوضع الأفقي وشاشة العرض الدائم وبعض أدوات الأمان الذكية.

زودت آيتل الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل تدعم تقنية HDR وفلاش LED، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي كافية ليوم كامل من الاستخدام المتوسط، ما يجعله مناسبا للتنقل والاستخدام خارج المنزل دون القلق من نفاد الشحن.

من الميزات الإضافية التي يحملها الهاتف مكبر صوت DTS، منفذ سماعات 3.5 ملم، مستشعر بصمة جانبي وميزة فتح القفل عبر الوجه.

كما يدعم الجهاز شريحتي اتصال وشبكات 4G إلى جانب منفذ مخصص لبطاقة microSD، خيارات الذاكرة تتنوع بين إصدار بذاكرة بسعة 3 جيجابايت رام مع 64 جيجابايت للتخزين، وآخر بذاكرة 4 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت، وكل منهما مزود بإمكانية التوسعة بذاكرة افتراضية تصل إلى 5 جيجابايت أو 8 جيجابايت.

سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود، التيتانيوم الرمادي، والأزرق، وسيطرح للبيع حصريا في الهند بدءا من 25 أغسطس 2025، مقابل سعر يبدأ من 72 دولارا للنسخة الأصغر، وتصل إلى 83 دولارا للنسخة الأكبر.

في الوقت ذاته، كشفت آيتل عن سماعات S9 Star اللاسلكية في الهند، والتي تتميز بتقنية عزل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة، بسعر اقتصادي يبلغ نحو 11 دولارا.