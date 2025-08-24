قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
تكنولوجيا وسيارات

Itel Zeno 20.. آيتل تطلق هاتف اقتصادي بتصميم متين ومزايا عملية

Itel Zeno 20
Itel Zeno 20
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آيتل Itel، عن هاتفها الجديد Itel Zeno 20 في السوق الهندية، مستهدفة المستخدمين الباحثين عن تجربة استخدام متوازنة بسعر اقتصادي، يتميز الهاتف بتصميم متين ومواصفات تلبي احتياجات الاستخدام اليومي دون التضحية بالأداء أو البطارية.

مواصفات آيتل Zeno 20

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف آيتل Itel Zeno 20، بشاشة من نوع IPS يبلغ حجمها 6.6 بوصة وبدقة HD+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز يوفر سلاسة في التصفح والتنقل، وسطوع يصل إلى 480 شمعة، ما يجعله مناسبا للاستخدام في الإضاءة المتوسطة. 

تدعم الشاشة استجابة لمس متعددة وتعديلات دقيقة للإضاءة، ما يعزز من تجربة الاستخدام في مختلف الظروف.

من حيث الأداء، يعتمد الهاتف على معالج Unisoc T7100 ثماني النواة، الموجه للمهام اليومية كتصفح الإنترنت، تشغيل التطبيقات الأساسية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كما تعد آيتل المستخدمين بأداء سلس ومستقر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو ما يعكس الثقة في توافق المعالج مع النظام. 

يعمل الجهاز بنظام Android 14 Go Edition، المصمم خصيصا للهواتف ذات المواصفات الاقتصادية، مع تحسينات تشمل الوضع الأفقي وشاشة العرض الدائم وبعض أدوات الأمان الذكية.

زودت آيتل الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل تدعم تقنية HDR وفلاش LED، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

مواصفات آيتل Zeno 20

ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي كافية ليوم كامل من الاستخدام المتوسط، ما يجعله مناسبا للتنقل والاستخدام خارج المنزل دون القلق من نفاد الشحن.

من الميزات الإضافية التي يحملها الهاتف مكبر صوت DTS، منفذ سماعات 3.5 ملم، مستشعر بصمة جانبي وميزة فتح القفل عبر الوجه. 

كما يدعم الجهاز شريحتي اتصال وشبكات 4G إلى جانب منفذ مخصص لبطاقة microSD، خيارات الذاكرة تتنوع بين إصدار بذاكرة بسعة 3 جيجابايت رام مع 64 جيجابايت للتخزين، وآخر بذاكرة 4 جيجابايت رام  مع 128 جيجابايت، وكل منهما مزود بإمكانية التوسعة بذاكرة افتراضية تصل إلى 5 جيجابايت أو 8 جيجابايت.

سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود، التيتانيوم الرمادي، والأزرق، وسيطرح للبيع حصريا في الهند بدءا من 25 أغسطس 2025، مقابل سعر يبدأ من 72 دولارا للنسخة الأصغر، وتصل إلى 83 دولارا للنسخة الأكبر.

في الوقت ذاته، كشفت آيتل عن سماعات S9 Star اللاسلكية في الهند، والتي تتميز بتقنية عزل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة، بسعر اقتصادي يبلغ نحو 11 دولارا.

Itel Zeno 20 مواصفات آيتل Zeno 20 Itel

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد