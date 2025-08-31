تعليق مفاجئ من سيميوني على بداية أتلتيكو مدريد المتواضعة في الليجا

أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إنه لا يشعر بالقلق بعد أسوأ بداية لفريقه في 14 عاما قضاها مع الفريق عقب التعادل 1-1 مع ألافيس لتمتد سلسلة مبارياته الثلاث الخالية من الانتصارات في الدوري الإسباني.



ويقبع أتلتيكو في المركز السادس عشر من جدول الترتيب بعد حصوله على نقطتين من مبارياته الثلاث، بعد خسارته 2-1 أمام إسبانيول وتعادله 1-1 على أرضه مع إلتشي وديبورتيفو ألافيس.

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء أسوأ بداية لأتلتيكو في الموسم منذ موسم 2009-2010 تحت قيادة آبل ريسينو،



قال سيميوني: "الشيء الأول هو أن يتحسن الفريق، ونتيجة لذلك فإن النقاط سوف تتحسن، سأستمر في العمل وأثق في لاعبي فريقي".

وأضاف: "لدينا فريق سيقدم أداء أفضل مما نقدمه حاليًا، ، مرة أخرى، كان بإمكاننا الفوز، لكننا افتقرنا إلى الحدة والفعالية، في كل مباراة تقدمنا. وهذا أمر غريب".

وأتم سيميوني: "من الواضح أن أهم شيء هو الحديق عن من سيحتل الصدارة اليوم، ولكن إذا ركزت على ذلك فإنني أنسى الفريق، وأنسى العمل على جمع النقاط".

ويسعى أتلتيكو مدريد إلى إنهاء صيامه عن الألقاب الذي دام أربع سنوات، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني آخر مرة في عام 2021، وفاز برشلونة وريال مدريد بمباراتيهما الافتتاحيتين في الدوري