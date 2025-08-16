سيميوني: لست قلقا بشأن إقامة مباراة من الدوري الإسباني في ميامي

رفض دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، المخاوف بشأن مباراة مقترحة في الدوري الإسباني في الولايات المتحدة، يشارك فيها برشلونة، قائلاً إنه من السابق لأوانه القلق بشأن تأثيرها المحتمل.

عارض ريال مدريد اقتراح نقل مباراة ديسمبر بين فياريال وبرشلونة إلى ميامي، والذي وافق عليه الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وصرح سيميوني للصحفيين يوم السبت، عشية زيارة ناديه إلى إسبانيول في مباراته الافتتاحية في الدوري: "نشعر بالقلق دائمًا بشأن أمور لا تحدث في كثير من الأحيان. ننهك أنفسنا بسبب أمور لا تحدث".

ويسعى أتلتيكو مدريد، الذي فاز بالدوري آخر مرة عام 2021، إلى تحقيق طموحاته للفوز باللقب بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، حيث أنفق أكثر من 150 مليون يورو (175.46 مليون دولار) هذا الصيف.

وقال سيميوني، الذي فاز بلقبين في الدوري خلال فترة عمله مع أتلتيكو مدريد التي استمرت قرابة 14 عامًا، إن فريقه يجب أن يتغير مع التوقعات العالية. قال المدرب الأرجنتيني: "علينا دائمًا أن نتطور. يجب أن يستمر الفريق في النمو بنفس وتيرة النادي".

وتابع: "اللاعبون جيدون، لكن عليهم إثبات ذلك على أرض الملعب. عندها سنصل إلى المكانة التي نستحقها".

أعرب سيميوني عن سعادته أيضًا بإمكانية تغيير أسلوب لعب الفريق، مع انضمام أليكس باينا، وديفيد هانكو، وجوني كاردوزو، وتياجو ألمادا.

وأضاف: "التغييرات دائمًا جيدة طالما أنها تلبي الاحتياجات. لا أعرف إن كانت الكلمة الصحيحة هي التغيير، بل أقول التحسين".

ويأمل سيميوني أن تتكيف التعاقدات الجديدة بسرعة مع احتياجات النادي، مضيفًا أن المهاجم متعدد المواهب باينا، الذي لعب غالبًا على الجناح الأيسر مع فياريال، قد يُستخدم كمهاجم ثانٍ.

واختتم المدرب البالغ من العمر 55 عامًا: "لقد قدم أداءً رائعًا وقد يبدأ في هذا المركز. أراه أقل مركز أراه فيه كجناح. نتفهم أنه من الأفضل الاستمرار على هذا المنوال".