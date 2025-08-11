أتلتيكو مدريد يتعاقد مع المهاجم الإيطالي راسبادوري من نابولي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الاثنين تعاقده مع المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري من نابولي بعقد مدته خمس سنوات، حيث أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الصفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليون يورو.

بدأ راسبادوري مسيرته مع ساسولو، قبل أن ينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة في عام 2022، وفاز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول مع النادي، مع انتقال دائم في نهاية ذلك الموسم.

فاز اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بلقبه الثاني في الدوري مع نابولي الموسم الماضي، وشارك في 88 مباراة في الدوري مع النادي، وسجل 13 هدفًا، لكن معظم وقت لعبه جاء من مقاعد البدلاء.



كان راسبادوري جزءًا من تشكيلة إيطاليا المنتصرة في يورو 2020، وسجل تسعة أهداف لبلاده في 40 مباراة.