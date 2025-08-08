قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أتلتيكو مدريد يقترب من ضم راسبادوري نجم نابولي

جياكومو راسبادوري
جياكومو راسبادوري
إسلام مقلد

كشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تقدم بأول عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري، لاعب فريق نابولي، مقابل 25 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى مبالغ متغيرة.

وأوضحت الشبكة أن اهتمام الروخي بلانكوس بالنجم الإيطالي جاء بشكل مفاجئ، إلا أن انتقاله إلى الدوري الإسباني بات قريباً للغاية، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين.

ويأتي هذا التحرك من أتلتيكو في وقت عزز فيه نابولي صفوفه بضم جناح آيندهوفن الهولندي نوا لانج، وهو ما يرجح تقليص فرص مشاركة راسبادوري بصفة أساسية مع فريق الجنوب الإيطالي خلال الموسم الجديد.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

