أتلتيكو مدريد يقترب من ضم راسبادوري نجم نابولي

كشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تقدم بأول عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري، لاعب فريق نابولي، مقابل 25 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى مبالغ متغيرة.

وأوضحت الشبكة أن اهتمام الروخي بلانكوس بالنجم الإيطالي جاء بشكل مفاجئ، إلا أن انتقاله إلى الدوري الإسباني بات قريباً للغاية، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين.

ويأتي هذا التحرك من أتلتيكو في وقت عزز فيه نابولي صفوفه بضم جناح آيندهوفن الهولندي نوا لانج، وهو ما يرجح تقليص فرص مشاركة راسبادوري بصفة أساسية مع فريق الجنوب الإيطالي خلال الموسم الجديد.