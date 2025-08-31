خوفها وضعفها| رسالة نارية من مفيدة شيحة لأهل الطفلة روان

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على عمليه تكميم الطفلة روان والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن الطفولة حرمة لها خصوصية وقوانين، مضيفة أن أوقفوا استغلال الأطفال على السوشيال ميديا.

ووجهت الإعلامية مفيدة شيحة، حديثها لاب وأم الطفلة روان، قائلة :"اللي عملتوه في بنتكم وتبكي جرح لخصوصيتها ولم تحترم خوفها ولا ضعفها".

من جانبها قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن إجراء عملية تكميم لطفله عمرها 9 سنوات هي جريمة طبية واخلاقية، متابعة أن كان من المفترض أن تخضع الطفلة للجنة طبية خماسية تقر بضرورة اجراء عملية التكميم.

وتابعت المحامية نهاد أبو القمصان، أن الطبيب الذي نشر فيديو الطفل روا يعرضه لتهمة الاتجار بالاطفال حتى لو كان الاب والام موافقين على التصوير.