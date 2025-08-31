قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: سيد عبد الحفيظ هيحل كل مشاكل الأهلي.. وأفضل مدير كرة
الأرصاد تحذر من تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
بعد رحيل ريبيرو..أحمد حسن يوجة سؤالا هاما لجماهير الاهلي
عمرو ناصر يخوض تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من لقاء وادي دجلة بالدوري
الأهلي فريق بدون مدرب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أداء الأحمر بالدوري
نصيحة أحمد موسى لـ زيزو: خليك في الملعب وابعد عن السوشيال ميديا
بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز.. أحمد موسى: هاتوا جهاز فني مصري وادُّوله الفرصة
انطلاق الموجة الـ27 ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
مش لازم خواجة.. رسالة نارية من أحمد موسى لإدارة النادي الأهلي
الداخلية تضبط المتهمة بـ تشويه وجه عروسة طليقها في مصر القديمة
قيادي بـ المؤتمر: اكتشاف بئري غاز جديدتين بالبحر المتوسط يعكس قوة القطاع ويعزز الاقتصاد
أشرف زكي يهدد مُستغلي اسم مسلسل الاختيار 4 في النَّصب بالملاحقة القانونية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وسيم السيسي: إسرائيل لم تتعلم من دروس التاريخ ومصر في أمان

د. وسيم السيسي
د. وسيم السيسي
رنا عبد الرحمن

أكد عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي أن إسرائيل لم تستفد من دروس التاريخ، موضحًا أن ما تواجهه اليوم من عنف هو نتيجة طبيعية لانتهاجها سياسات تقوم على القوة والقتل.

ولفت إلى أن الأوروبيين أنفسهم كانوا ينظرون إلى اليهود باعتبارهم “أعداء للمسيح” وتعرضوا بسبب ذلك لاضطهادات قاسية في فترات مختلفة، خاصة في إسبانيا.

وأوضح السيسي، خلال استضافته في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن المجتمعات التي تؤسس وجودها على العنف مصيرها أن تنتهي بالعنف ذاته.

وأضاف أن فكرة إقامة دولة إسرائيل لم تكن سوى إنشاء قاعدة عسكرية تخدم مصالح القوى الاستعمارية.

واكد أن من يعيشون في إسرائيل اليوم ليسوا من “بني إسرائيل” الحقيقيين، إذ إن عدد اليهود السامريين – وهم الذين يُطلق عليهم أحفاد بني إسرائيل – لا يتجاوز 800 شخص فقط، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين اشتهروا منذ تأسيس كيانهم بممارسة الكذب والتضليل.

واختتم عالم المصريات حديثه بالتأكيد على ثقته في قوة مصر وأمنها، مشددًا: “أنا مطمئن على مصر ولست خائفًا عليها”.

وسيم السيسي مصريات اسرائيل قناة الحياة مصر

