وسيم السيسي: إسرائيل لم تتعلم من دروس التاريخ ومصر في أمان

أكد عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي أن إسرائيل لم تستفد من دروس التاريخ، موضحًا أن ما تواجهه اليوم من عنف هو نتيجة طبيعية لانتهاجها سياسات تقوم على القوة والقتل.

ولفت إلى أن الأوروبيين أنفسهم كانوا ينظرون إلى اليهود باعتبارهم “أعداء للمسيح” وتعرضوا بسبب ذلك لاضطهادات قاسية في فترات مختلفة، خاصة في إسبانيا.

وأوضح السيسي، خلال استضافته في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن المجتمعات التي تؤسس وجودها على العنف مصيرها أن تنتهي بالعنف ذاته.

وأضاف أن فكرة إقامة دولة إسرائيل لم تكن سوى إنشاء قاعدة عسكرية تخدم مصالح القوى الاستعمارية.

واكد أن من يعيشون في إسرائيل اليوم ليسوا من “بني إسرائيل” الحقيقيين، إذ إن عدد اليهود السامريين – وهم الذين يُطلق عليهم أحفاد بني إسرائيل – لا يتجاوز 800 شخص فقط، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين اشتهروا منذ تأسيس كيانهم بممارسة الكذب والتضليل.

واختتم عالم المصريات حديثه بالتأكيد على ثقته في قوة مصر وأمنها، مشددًا: “أنا مطمئن على مصر ولست خائفًا عليها”.