متحف الإسكندرية القومي يحتفل بـ الذكرى 22 على افتتاحه

إحتفل متحف الإسكندرية القومي مساء أمس بـ الذكري 22 على إفتتاحة والتى تواكب 31 أغسطس من كل عام، كأحد التحف المعمارية الفريدة، التى خلدت كنوز الإسكندرية ،حيث كان مبنى المتحف في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، الذي شيده على الطراز المعماري الإيطالي عام 1928.

من جانبها قالت وزارة السياحة والآثار ، أن فكرة تحويل القصر إلى متحف عام 1997، حينما اشترته الدولة المصرية من القنصلية الأمريكية والتي كانت تتخذه مقراً لها، حيث بدأت أعمال مشروع ترميمه وتحويله إلى متحف حتى تم افتتاحه عام 2003.

متحف الإسكندرية القومي



‎أوضحت الوزارة ، أن متحف الإسكندرية القومي ،يتكون المتحف من ثلاثة طوابق تعرض مجموعة متميزة من القطع الأثرية لكافة الحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية منذ عصر الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.

يذكر أن متحف الاسكندرية القومي ، يحوي أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.

ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.

ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.