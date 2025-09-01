زد 2005 يفوز على المقاولون العرب في افتتاح بطولة الفريق الثاني القسم الأول.

حقق فريق زد مواليد 2005 فوزًا مهمًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 – القسم الأول للموسم الرياضي 2025/2026.

وأحرز أهداف فريق زد كلا من: سيف عماد عابدين، وكريم توفيق، وعمر فولي، ليظهر الثلاثي بمستوى مميز ساهم في حسم اللقاء لصالح فريقهم.

وشهدت المباراة حضور الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد، وعادل صادق نائب المدير الإداري وملك موسي المنسق الاعلامي، حيث حرصوا على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب اللقاء.

وأشاد صدقي بالمستوى الفني للفريق، موجهًا إشادة خاصة بالثلاثي أصحاب الأهداف، مؤكدًا على ضرورة التركيز من أجل المنافسة على لقب البطولة.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2005:

المدير الفني: ك/ Mark Burton

المدرب العام: ك/ تامر عبدالعزيز

المدرب العام: ك/ إسلام عمر النور

مدرب الحراس: ك/ عمرو أحمد عبدالله

مدرب الأحمال: ك/ محمد الشاذلي

إداري: ك/ يحيى معوض

إداري: ك/ مصطفى شومان

أخصائي العلاج الطبيعي: د/ تامر عادل

طبيب العظام: د/ أحمد شاكر

مسؤول المهمات: عبدالرحمن حسن

وبهذا الفوز، يؤكد فريق زد مواليد 2005 جاهزيته للمنافسة بقوة في البطولة، وسط دعم ومتابعة من إدارة النادي وقطاع الناشئين.