أحمد موسي: مصر صدرت 6.8 مليون طن حاصلات زراعية منذ بداية العام
صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة
روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 بفضل الدلتا الجديدة.. فيديو
إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات مصرية
طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز شخص على مقدمة سيارة بالسيدة زينب
النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
عبد الحميد معالي خارج حسابات الزمالك خلال المباريات المقبلة
إخلاء سبيل سائق قطار ركاب الضبعة ومساعده على ذمة القضية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. من هي الفئات التي ستدفع 1000 جنيه؟
رياضة

زد 2005 يفوز على المقاولون العرب في افتتاح بطولة "الفريق الثاني"

زد 2005
زد 2005
ملك موسى

زد 2005 يفوز على المقاولون العرب في افتتاح بطولة الفريق الثاني القسم الأول.

حقق فريق زد مواليد 2005 فوزًا مهمًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 – القسم الأول للموسم الرياضي 2025/2026.

وأحرز أهداف فريق زد كلا من: سيف عماد عابدين، وكريم توفيق، وعمر فولي، ليظهر الثلاثي بمستوى مميز ساهم في حسم اللقاء لصالح فريقهم.

وشهدت المباراة حضور الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد، وعادل صادق نائب المدير الإداري وملك موسي المنسق الاعلامي، حيث حرصوا على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب اللقاء.

 وأشاد صدقي بالمستوى الفني للفريق، موجهًا إشادة خاصة بالثلاثي أصحاب الأهداف، مؤكدًا على ضرورة التركيز من أجل المنافسة على لقب البطولة.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2005:

المدير الفني: ك/ Mark Burton

المدرب العام: ك/ تامر عبدالعزيز

المدرب العام: ك/ إسلام عمر النور

مدرب الحراس: ك/ عمرو أحمد عبدالله

مدرب الأحمال: ك/ محمد الشاذلي

إداري: ك/ يحيى معوض

إداري: ك/ مصطفى شومان

أخصائي العلاج الطبيعي: د/ تامر عادل

طبيب العظام: د/ أحمد شاكر

مسؤول المهمات: عبدالرحمن حسن

وبهذا الفوز، يؤكد فريق زد مواليد 2005 جاهزيته للمنافسة بقوة في البطولة، وسط دعم ومتابعة من إدارة النادي وقطاع الناشئين.

نادي زد قطاع الناشئين الدوري المصري

