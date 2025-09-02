قافلة «زاد العِزّة» الثامنة تنطلق نحو غزة وسط قيود إسرائيلية صارمة

من أمام معبر رفح البري، أفاد محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة الثامنة من قوافل «زاد العزة»، والتي تُشرف عليها مصر عبر الهلال الأحمر المصري، بدأت بالتحرك تجاه معبر كرم أبو سالم، في محاولة جديدة لإدخال شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد عبيد، خلال رسالته على الهواء، أن ثلاث شاحنات محمّلة بالوقود الحيوي غادرت بالفعل من الجانب المصري، رغم أن محاولة سابقة لإدخالها بالأمس قوبلت بالرفض من قبل السلطات الإسرائيلية، التي أعادتها إلى الأراضي المصرية، واليوم تُجرى محاولة جديدة لإدخالها مجددًا، وسط ترقب لما إذا كانت إسرائيل ستوافق على دخولها.

وأوضح عبيد أن هذه الشاحنات الثلاث تحمل أطنانًا من الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات الكهرباء ومرافق الإسعاف والدفاع المدني داخل غزة، وهي احتياجات حيوية في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعيشها القطاع، ورغم أهميتها، لا تزال إسرائيل تُقيد الكميات المسموح بدخولها بشكل كبير مقارنة بما كان يُسمح به في السابق.

وأشار الموفد إلى أن القافلة الثامنة تشمل أيضًا عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية، التي تم تجهيزها من مختلف المدن المصرية، إضافة إلى مساعدات جاءت جوًا عبر مطار العريش، حيث يتم استقبالها وتفريغها في المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري، ثم تجهيزها وفقًا للمعايير المطلوبة.

ولفت عبيد إلى أن جميع الشاحنات تخضع لعمليات تكويد وتفتيش دقيقة، للتأكد من مطابقتها للقوائم المسموح بدخولها وفق الشروط الإسرائيلية، وذلك لتفادي رفض الشحنات عند المعبر، وهي مسألة تتكرر باستمرار، مما يؤدي إلى عودة بعض الشاحنات بحمولاتها إلى الجانب المصري، لإعادة التنسيق لاحقًا.