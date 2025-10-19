قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

100 فرصة عمل جديدة بشركة إلكترونيات براتب 9 آلاف جنيه

فرص العمل المتاحة
فرص العمل المتاحة

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة بشركة LG للإلكترونيات مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بفتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع شركات القطاع  الخاص في السوق المصري.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:50 فني صيانة أجهزة منزلية (كهرباء / ميكانيكا) للحاصلين على مؤهل متوسط، 50 فني صيانة وتركيبات تكييفات للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو عالٍ في تخصص تبريد وتكييف.

وأضافت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن  أن الراتب يتراوح من 7000 إلى 9000 جنيه شهريًا حسب الخبرة، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة تتضمن:ألا يزيد السن عن 32 سنة، وأن تكون الخبرة من سنة إلى 10 سنوات في مجال التخصص المطلوب.


وأكدت الوزارة أن التقديم متاح عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة على الرقم التالي:
📞 01094536532

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة وزارة العمل للتنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لفتح فرص تشغيل جديدة للشباب المصري، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير فرص عمل تليق بطموحات الكوادر الفنية المدربة.

