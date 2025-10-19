مسئولة بالتعليم تتفقد مدارس الجيزة وتشيد بالإلتزام بالحضور والتقييمات

قامت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مدارس مديرية التربية والتعليم في الجيزة

ورافقها فى الزيارة كلا من : سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، وتم زيارة مدارس المدينة الجامعية الابتدائية ، و مدرسة الارومان ث بنات ، و مدرسة احمد ابو الدهب الرسمية لغات

وخلال جولتها اليوم ، تابعت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام العملية التعليمية ، واشادت بانتظام العملية التعليمية والتقييمات الأسبوعية والاداءات الصفية

كما اشادت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنسب حضور الطلاب ومدى انتظام وإلتزام الطلاب بالحضور والتقييمات ، و الالتزام بالتقييمات والأداءات الصفية

وشددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة مهارات القراءة والكتابة ، و تطبيق مادة البرمجه والذكاء الاصطناعي من خلال المنصه داخل المدرسة ومتابعة تفاعل وتعامل الطلاب مع المنصة اليابانية ، و متابعة الأنشطة الطلابية والتربوية.

و وجهت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لإدارات المدارس على الانضباط والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشكل جدي ومنظم.

كما وجهت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمدير المديرية سعيد عطية على حسن سير العمل