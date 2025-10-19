قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
أخبار البلد

مسئولة بالتعليم تتفقد مدارس الجيزة وتشيد بالإلتزام بالحضور والتقييمات

ياسمين بدوي

قامت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مدارس مديرية التربية والتعليم في الجيزة

ورافقها فى الزيارة كلا من : سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، وتم زيارة مدارس المدينة الجامعية الابتدائية ، و مدرسة الارومان ث بنات ، و مدرسة احمد ابو الدهب الرسمية لغات

 وخلال جولتها اليوم ، تابعت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  انتظام العملية التعليمية ، واشادت بانتظام العملية التعليمية والتقييمات الأسبوعية والاداءات الصفية

كما اشادت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنسب حضور الطلاب ومدى انتظام وإلتزام الطلاب بالحضور والتقييمات ، و الالتزام بالتقييمات والأداءات الصفية 

وشددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة مهارات القراءة والكتابة ، و تطبيق مادة البرمجه والذكاء الاصطناعي من خلال المنصه داخل المدرسة ومتابعة تفاعل وتعامل الطلاب مع المنصة اليابانية  ، و متابعة الأنشطة الطلابية والتربوية.

و وجهت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لإدارات المدارس على الانضباط والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشكل جدي ومنظم.

كما وجهت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمدير المديرية سعيد عطية على حسن سير العمل

