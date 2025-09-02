مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم أعلى كوبرى النيل ببنى سويف

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 اخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية أعلى كوبرى النيل القديم ببنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية أعلى كوبرى النيل ببنى سويف.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى جثة شاب يدعى .محمد ا.ش 17 سنة وتم إيداع الجثمان المشرحة، كما استقبل المستشفى جابر م ج 17 سنة ، وابراهيم ح.ا 18 سنة مصابان وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.