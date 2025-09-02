قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية ترفع شعار “مدينة نظيفة.. بيئة خضراء”.. والمحافظ: مستمرون في استعادة الوجه الحضاري لعروس الدلتا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتشجير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وتعزيز المشهد الجمالي للمدن والقرى.

جهود محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على استعادة الوجه الحضاري لعروس الدلتا.

وأكد المحافظ أن الحملات تشمل رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة أولاً بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر العام، إلى جانب تكثيف أعمال التشجير وزراعة الأشجار على جانبي الطرق والميادين لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين جودة الهواء.

توجيهات محافظ الغربية 

وشدد “الجندي” على أن المحافظة لن تتهاون في متابعة هذه الأعمال بشكل يومي لضمان استدامة الجهود، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفات واضحة لرؤساء المدن والأحياء بالعمل المستمر على مدار اليوم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع متابعة دورية للتأكد من تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

تدشين حملة النظافة والتشجير 

وأوضح محافظ الغربية أن النظافة والتشجير وجهان لبيئة حضارية متكاملة، وأن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تعاون المجتمع المحلي إلى جانب دور الأجهزة التنفيذية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال، باعتبار أن النظافة مسؤولية مشتركة تعكس وعي وانتماء المجتمع.

 

دعم الوحدات المحلية 

واختتم “الجندي” تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تدعم الوحدات المحلية بكافة الإمكانات والأدوات اللازمة لإنجاح هذه الحملات، وأن الهدف هو بناء بيئة نظيفة وخضراء تُجسد الصورة الحقيقية لمحافظة الغربية، وتليق بتاريخها ومكانتها كعروس الدلتا.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية النظافة التجميل قري الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو أوتوماتيك بسعر 500 ألف جنيه

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد