الغربية ترفع شعار “مدينة نظيفة.. بيئة خضراء”.. والمحافظ: مستمرون في استعادة الوجه الحضاري لعروس الدلتا

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتشجير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وتعزيز المشهد الجمالي للمدن والقرى.

جهود محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على استعادة الوجه الحضاري لعروس الدلتا.

وأكد المحافظ أن الحملات تشمل رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة أولاً بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر العام، إلى جانب تكثيف أعمال التشجير وزراعة الأشجار على جانبي الطرق والميادين لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين جودة الهواء.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد “الجندي” على أن المحافظة لن تتهاون في متابعة هذه الأعمال بشكل يومي لضمان استدامة الجهود، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفات واضحة لرؤساء المدن والأحياء بالعمل المستمر على مدار اليوم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع متابعة دورية للتأكد من تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

تدشين حملة النظافة والتشجير

وأوضح محافظ الغربية أن النظافة والتشجير وجهان لبيئة حضارية متكاملة، وأن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تعاون المجتمع المحلي إلى جانب دور الأجهزة التنفيذية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال، باعتبار أن النظافة مسؤولية مشتركة تعكس وعي وانتماء المجتمع.

دعم الوحدات المحلية

واختتم “الجندي” تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تدعم الوحدات المحلية بكافة الإمكانات والأدوات اللازمة لإنجاح هذه الحملات، وأن الهدف هو بناء بيئة نظيفة وخضراء تُجسد الصورة الحقيقية لمحافظة الغربية، وتليق بتاريخها ومكانتها كعروس الدلتا.