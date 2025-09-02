الأنبا بشارة يفتتح المؤتمر الثاني للكهنة المتزوجين وأسرهم

افتتح نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية لتكوين الكهنة، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، المؤتمر الثاني للكهنة المتزوجين، وأسرهم.

الكاهن والأسرة

وتُقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "الكاهن والأسرة شهود للرجاء"، في الفترة من الأول، وحتى الرابع من سبتمبر الجاري، وذلك ببيت الحرية، بسفاجا، بمشاركة الآباء الكهنة المتزوجين، وأسرهم، من مختلف إيبارشيات كنيستنا الكاثوليكية بمصر.

بدأ المؤتمر بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ثم رحب نيافة الأنبا بشارة بجميع الحاضرين، متنميًا للجميع مؤتمرًا تكوينيًا مثمرًا، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات في المسيرة الكهنوتية.

وألقى الأب هدية تامر، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، المحاضرة الأولى للمؤتمر بعنوان "النمو الروحي الكهنوتي والعائلي".

وأشار الأب هدية إلى الدعوة المسيحية التي تقول (كن هيكلًا للثالوث القدوس)، حيث أن الدعوة الكهنوتية هي إمكانية جديدة للعيش مع المسيح، لكن الدعوة العائلية هي العيش باتحاد بالثالوث. وعلى الكاهن أن يعيش بالقدوة (تيمو ١٢/٤)، (تيط ٧/٢)، وأن يكون قدوة في الصلاة، والإيمان، والرجاء، والعيش في ضوء كلمة الله، والتغذي بالأسرار المقدسة.