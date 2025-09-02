قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
وفاة سيدة سقطت عليها بلكونة عقار في حدائق القبة| صور
مسئول الفعاليات بـ«القومي للحضارة»: نشر الهوية المصرية بين الأجيال الناشئة أولوية

أكدت منار حسن، مسئولة تنظيم الفعاليات الثقافية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أن المتحف مستمر في أداء دوره كمنصة ثقافية وترفيهية تعكس الهوية المصرية وتُعزز من التراث المتنوع لمختلف الشعوب الوافدة، بالإضافة إلى العمل على غرس الموروث الثقافي في نفوس الأجيال الجديدة.

وأوضحت منار حسن، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المتحف يعمل ضمن خطة فعّالة لإدارة الفعاليات، تُراعي المزج بين الترفيه والتعليم والثقافة، بهدف نشر المعرفة وتعزيز الانتماء، وتشمل هذه الخطة إقامة فعاليات دورية متنوعة، من أبرزها مشروع «محافظات مصر»، الذي يجري خلاله عرض دراسات ميدانية وثقافية لكل محافظة على حدة.

وقالت إن محافظة قنا كانت ضيف الشرف مؤخرًا في هذه السلسلة، لتكون المحافظة العاشرة التي يسلط الضوء على تراثها ضمن هذا المشروع الثقافي الوطني.

وأضافت أن “ما تم تقديمه عن قنا كان زاخرًا ومتنوعًا، إذ ركزنا على عناصر رئيسية تُبرز الطابع المميز للمحافظة من حيث التاريخ، العادات، والفنون، والمعالم الطبيعية والإنسانية”.

ولفتت إلى أنه من ضمن الفعاليات التي احتفى بها المتحف، كان عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تناولت محافظة قنا بطريقة بصرية حية، أظهرت فيها الطبيعة، الحياة اليومية، والعناصر الثقافية الفريدة التي تشتهر بها المحافظة، ما أتاح للزوار فرصة نادرة للتعرف على قنا من منظور شامل ومعمق.

