محافظات

تأثير التواصل الاجتماعي على الأمن القومي.. ندوة لحماة الوطن بالإسكندرية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
أحمد بسيوني

نظمت أمانة الإسكندرية بحزب حُماة الوطن في الإسكندرية ندوة تثقيفية بعنوان “تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي”، بهدف رفع وعي الشباب بخطورة الاستخدام غير الآمن للتطبيقات، والتحذير من الانسياق وراء محتويات مضللة أو هدامة.

جاءت الندوة برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وبتوجيهات محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالمحافظة، وإشراف النائب الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم.

وأوضح اللواء عفيفي كامل، الأمين العام المساعد، أن بعض الجهات تستغل وسائل التواصل كساتر لإخفاء ممارسات غير أخلاقية تستهدف الشباب تحديدًا، مشددًا على أن ضعف الوعي بخطورة هذه التطبيقات يجعلها سلاحًا ذا حدين، حيث تُستخدم لهدم المعتقدات والأفكار السليمة من خلال دس أفكار سامة بشكل خفي.

وقالت الدكتورة مروة حافظ، الأمين العام المساعد، إن مواجهة مخاطر التواصل الاجتماعي لا تقتصر على المؤسسات التعليمية أو الإعلامية فقط، بل تبدأ من داخل الأسرة، مؤكدة أن دور المرأة محوري في توعية الأبناء بطرق الاستخدام الآمن، ومراقبة المحتوى الذي يتعرضون له، حفاظًا على استقرار المجتمع وحماية الأجيال من الانجراف وراء الأفكار المغلوطة.

وأكد اللواء محمد أبو ليلة، أمين أمانة الاتصال السياسي، أن مواقع التواصل باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا خاصة لفئة الشباب، مشيرًا إلى أنها لم تعد مجرد منصات للتسلية أو تبادل الصور والفيديوهات، بل تحولت إلى بيئة خصبة لممارسات مخالفة للقانون، مضيفًا أن الشريحة الأكثر عرضة لذلك هي الشباب بحكم كثافة استخدامهم لها.

أما الدكتور وليد الهندي، استشاري الصحة النفسية، فقد أشار إلى أن الإدمان الرقمي أصبح من أخطر ما تسببه مواقع التواصل، خصوصًا بين الأطفال والشباب، حيث تفتح هذه المنصات منفذًا لبث محتويات تهدد الصحة النفسية والعقلية، لافتًا إلى ضرورة عدم الانسياق الأعمى وراء الترندات، والتقليل من الاستخدام المفرط للتطبيقات لتفادي آثارها السلبية.


 

الاسكندرية حماة الوطن ندوة الأمن القومي مواقع التواصل

